Mare senza barriere, ecco le sedie Job sul litorale stabiese

Martedì 2 Luglio 2019, 11:19

Via le barriere architettoniche dai lidi stabiesi, mare gratuito e accessibile ai diversamente abili. Assistenza, trasporto e sedie che permettono un vero e proprio tuffo in acqua al Bagno Conte, Bagno Elena, Famous Beach e La Palombara. Dopo un lungo inverno di programmazione dal primo luglio è possibile vivere una giornata al mare con tutti i confort a Castellammare, grazie alla consegna delle sedie Job ( jamm o bagn) negli stabilimenti balneari che hanno partecipato al protocollo d’intesa. Il documento era stato firmato il 19 giugno presso Palazzo Farnese alla presenza di istituzioni e associazioni. «Il protocollo prevede che i gestori adeguino la loro struttura eliminando le barriere architettoniche, con i validi suggerimenti dei tecnici resi disponibile per il servizio al Forum, con il progetto “Abilitiamo l’estate”. I gestori - spiega Nino Di Maio del Forum delle associazioni familiari - metteranno a disposizione uno spogliatoio con bagno, doccia dedicato e con la passerella adeguati che arrivi fino alla battigia».Il primo luglio il progetto ha avuto inizio come previsto con la consegna di 5 sedie Job presso i lidi stabiesi, ottenute grazie ad una raccolta fondi on line, messa in piedi da Giusy Sbaglio del Centro Anni D’Argento. «Grazie a Nino di Maio presidente dello Forum delle associazioni dei familiari della regione Campania, Virginia Sicignano presidente Centro Anni D'Argento e sez. Div.A Gragnano (acronimo di diversamente abili) promotori dell'iniziativa - spiega Giusy Sbaglio - ma soprattuto grazie a tutti i cittadini tutti di Casola, Gragnano, Piemonte, Santa Maria La Carità e Castellammare per le donazioni fatte». Il mare senza barriere diventa una realtà sul litorale stabiese. «Ogni disabile potrà accedere ai lidi in modo gratuito, - spiega Di Maio - inoltre grazie alla disponibilità dei gestori ci sar la presenza fissa di un’ autoambulanza ferma presso la stazione della Circumvesuviana alla fermata Pozzano dove potrà sostare anche il pulmino per il trasporto disabili». Una volta entrati in spiaggia ad assistere le persone con disabilità ci saranno dei giovani del servizio civile che il comune stabiese ha dislocato presso i lidi.Al progetto pilota nato inizialmente tra i comuni di Castellammare, Santa Maria la Carità e Forum della Disabilità, si sono aggiunti nelle ultime ore anche i comuni di Casola di Napoli e Sant’ Antonio Abate.Il Comune di Castellammare di Stabia ha attivato anche un servizio di trasporto per i disabili, è possibile avere informazioni telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al numero 0813900332.Per i residenti invece che arrivano dal comune di Santa Maria la Carità si possono chiedere informazioni sul servizio per il traporto disabili chiamando al numero 0813910206 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.