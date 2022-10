Marevivo, cambio al vertice della delegazione della penisola sorrentina

Si è riunita questa sera l'Assemblea dei soci per l'elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo. La Delegata Valeria Paladino, avvocato nel settore ambientale e agroalimentare e già Consigliere della delegazione dal 2018 al 2020, subentra a Maria Rosaria Di Natale - Gargiulo, alla guida per gli ultimi tre anni, che è stata nominata dall'Assemblea dei soci Presidente onorario.

Il Consiglio Direttivo sarà così composto: Elisabetta Russo, già Presidente della nascente associazione nel 2018 alla carica di vice delegata, Maurizio Russano alla carica di tesoriere; Rossella Gargiulo e Manuela Natale rivestiranno invece la carica di consigliere. ,



"Sono molto onorata di ricoprire il ruolo di guida di questa delegazione, che ha ormai già anni di esperienza in attività di tutela e di sensibilizzazione ambientale. Alle tradizionali attività di pulizia di arenili e fondali, ci prefiggiamo di affiancare sempre più attività di divulgazione e di educazione, vera base per un cambio di rotta radicale e partecipato" dichiara la neo delegata Valeria Paladino."Ringrazio di cuore i soci tutti per la nomina, i membri del Consiglio Direttivo che mi saranno a fianco in questa avventura, e naturalmente Maria Rosaria, che ha messo la sua professionalità, la sua conoscenza e il suo amore per il mare a servizio della delegazione e della collettività"."Con grande gioia torno alla guida della Delegazione, con l'intento di continuare l' impegno per la tutela della risorsa mare. Da oggi cambiano i ruoli, metteremo in cantiere nuovi progetti ed iniziative, ma l' obiettivo non cambia, continueremo con lo spirito che ha guidato un percorso iniziato già anni fa", queste le parole della Vice Delegata Elisabetta Russo.