Marialuisa Iavarone con l’associazione A.R.T.U.R. per la rivalutazione dei territori cittadini

L’associazione A.R.T.U.R. Ha de sempre a cuore i problemi legati ai giovani e al territorio della città di Napoli. Marialuisa Iavarone, che ha voluto fortemente creare questa associazione perché i fatti di cronaca legati alla violenza subita per una rapina dal figlio Arturo siamo la base di partenza per responsabilizzare gli adulti ed educare i giovani sul territorio.

Tante le sfide che con successo la Iavarone ha portato avanti tra cui ricordiamo “corri contro la violenza” dove ha saputo riunire tanti professionisti dei vari mondi, da quello politico a quello dello spettacolo, uniti per combattere la violenza. In un territorio a volte difficile quale quello della sua città Napoli, la Iavarone porta avanti una nuova sfida, quella di essere candidata al consiglio comunale delle amministrative 2021 per il partito dei Verdi per cercare di dare un contributo attivo per i problemi inerenti soprattutto ai giovani.