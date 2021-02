Marine litter, webinar sui risultati della campagna ambientale nel Miglio d'Oro

Un webinar organizzato nell'ambito del progetto Marine litter - Miglio d'oro gestito dalla RTI composta da AICS Napoli, Assoutenti Campania, Ass. Hippocampus Ercolano, Cooperativa Sociale Giancarlo Siani - Radio Siani la radio della Legalità si è tenuto giovedì 25 febbraio 2021 in diretta sui canali Facebook e YouTube di Marine Litter - Miglio d’Oro e di Radio Siani.

I risultati ottenuti dalle prime azioni progettuali, dalle programmazioni e dagli intenti per lo sviluppo futuro di attività di tutela e pulizia del mare sono stati gli argomenti chiave di questo confronto tra partner, istituzioni ed esperti del settore per garantire continuità e autosostenibilità al progetto, attivando buone pratiche di economia circolare.

Ha introdotto il dibattito l’avv. Gabriele Melluso di Assoutenti Campania, mentre Giuseppe Scognamiglio, presidente Cooperativa Sociale Giancarlo Siani, ne è stato il moderatore.

Successivamente è intervenuto l’Assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo: "Il mare è una risorsa fondamentale per la nostra economia! Proprio per questo motivo dobbiamo fare qualcosa di più, sia noi come Regione che la cittadinanza.

Questo progetto rappresenta un ottimo segnale di salvaguardia e sviluppo locale.

L'assessorato, inoltre, sta recuperando il rapporto con il settore della pesca, rafforzando le filiere e curando i rapporti con tutti gli imprenditori del comparto. La Campania deve essere riconosciuta come Regione capace di generare prodotti di assoluta qualità”.

A seguire sono intervenuti numerosi relatori esperti in materia come Maria Passari, Dirigente Reg. Campania politiche agricole e Feamp: "Come Regione Campania abbiamo già inaugurato un progetto: " ReMare" di pulizia dei fondali, per contrastare l'inquinamento marino, dato che quando parliamo di Marine Litter dobbiamo anche essere da stimolo per i Comuni ed andare oltre le azioni sperimentali e far diventare questi progetti delle buone pratiche, in modo da potenziare ed educare meglio i Comuni in merito a questa delicata e importante questione socio-economica.”, Antonella Cammarano, referente Flag: " Occorre proteggere la biodiversità. Non a caso la Regione Campania ha finanziato tantissimi progetti riferiti alla pesca e al contrasto all'inquinamento e ringrazio tutti voi per il grande entusiasmo che state riversando in questo progetto”. Ha concluso il primo panel istituzionale dell’evento web, Maurizio Minichino, Presidente Flag Miglio d’oro e Assessore all'ambiente del Comune di Portici:" Marine Litter è un'idea progettuale vincente, portata avanti in maniera molto professionale. Ora occorre fortificare quello che stiamo facendo!”.

Nell’ambito del secondo panel, dedicato alle attività sulle coste campane gestite dai Flag, ha preso parte al dibattito anche Giuliana Esposito, Direttore del Flag Miglio d’oro: “Possiamo dire che si tratta di un modello virtuoso e di una buona prassi.” - in riferimento al progetto Marine Litter - Miglio d’Oro - “A breve realizzeremo anche il Festival del Mare, che valorizzerà ulteriormente le attività di salvaguardia del litorale e dei fondali e ricordo anche l’evoluzione positiva di altri progetti legati a questa attività, tra cui il Flag Chain e Oasi Blu.”

Ad impreziosire il webinar ci hanno pensato altri interventi degni di nota come quello del Dott. Danilo Guida e del Dott. Francesco Gabriele, Flag Pesca Flegrea: Pozzuoli Monte di Procida e Bacoli e del Dott. Luigi Mattera, Flag Ischia e Procida e area sorrentina che hanno sottolineato l’aspetto fondamentale legato alla cooperazione tra i Flag, elemento fondamentale, alla base del già citato Flag Chain.

Il panel dedicato all’impegno delle Capitanerie dei porti coinvolti, ha ospitato il comandante Vittorio Giovannone della Capitaneria Torre del Greco e il Comandante Raffaele Falco della Capitaneria di Porto di Portici, che hanno ribadito la loro completa disponibilità a sostegno delle attività progettuali tramite le loro competenze specifiche.

Nel terzo panel, che si è sviluppato prettamente sulla linea dell’ attivismo ambientalista, gli interventi del Prof. Vincenzo Saggiomo, Direttore della Fondazione Spin OFF Anton Dohrn, Francesco Marino del WWF Napoli, Gennaro Scognamiglio Presidente Unci Agroalimentare vice FLAG Miglio d’oro. La Prof.ssa Grazia Fattoruso insieme al Prof. Saverio De Vito, consulenti IBS Srl, hanno invece illustrato l’App Marine Litter - Miglio d’oro da loro sviluppata, capace di mappare il quantitativo e le categorie di plastiche che i pescatori, tra i beneficiari del progetto, hanno potuto effettuare, grazie l’utlizzo dei tablet dedicati, forniti dalle azioni progettuali.

A chiudere il nutrito numero di interventi l’Ing. Catello Sergio della SOCEM SRL (servizi di raccolta e conferimento rifiuti Demanio marittimo regionale) ed il Dott. Fabio Mazzitelli di Love Boat, l’azienda che ha fornito i Seabin, che ha spiegato il ruolo e l’importanza di questi strumenti all’interno del progetto e della loro efficacia all’interno dei porti e nelle darsene.

Il moderatore, infine, ha salutato il responsabile della Leucopetra Alessandro Pacilli, il quale, impegnato in un sopralluogo, non ha potuto partecipare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA