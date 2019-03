A Marzo Donna si parla di diritti con il docufilm «Il seme della bellezza»

Mercoledì 27 Marzo 2019, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo essere stato presentato al cinema Modernissimo, nel novembre scorso, il docufilm “Il seme della bellezza” arriva questo venerdì 29 al Pan (alle 17, a via dei Mille 6), nel programma di “Marzo donna” – rassegna ideata e promossa da Simona Marino, delegata alle Pari opportunità del Comune di Napoli.Il film – ideato da Stefania Zambrano, attrice e attivista per i diritti Lgbt (e realizzato con il sostegno di Piccole Trasgressioni e Piccole Magazine) – pone l’attenzione sulla difficile condizione delle donne transessuali. Il tema viene affrontato attraverso alcune testimonianze – quelle di Madame Veruska e Gianni Di Marco, Sara Finizio, Fabiana Alves, Esmeralda Cerasoli e Regina Satariano – che contribuiscono a mostrare similitudini e differenze tra la situazione odierna e quella del passato, ma soprattutto confermano quanto ancora si debba fare per garantire a tutti i propri diritti.L’incontro si inserisce così a pieno titolo nell’ambito di questa edizione della rassegna che, si legge, ha voluto “proporre una riflessione e una pratica di relazione e convivenza inter e transculturale, libera dagli stereotipi di genere, che sia esemplare del rispetto della dignità di ciascuno/a e riconosca il valore della differenza, con un'attenzione rivolta alla libertà e all'autodeterminazione delle donne e di coloro che si identificano nel genere femminile”.E torniamo allora alla pellicola; a raccontarla, in occasione della presentazione, era stata la stessa Zambrano, che ne tiene anche le fila sullo schermo: “Nel film si toccano tanti argomenti. Il primo è il bullismo nelle scuole: l’omofobia va fermata fin dai primi sintomi, i ragazzi cominciano a denigrare gli omosessuali per scherzo, e poi finiscono per manifestare davvero odio per la nostra comunità. Bisogna educare queste persone. Ma nel film si parla di diversi tipi di violenza: i giovani saranno il futuro della nostra società, dovranno far cadere tabù e fermare violenze”.Tornando al tema principale, aggiunge: “Anche noi vogliamo vivere come tutti gli altri. Una casa, un lavoro, una vita migliore”.Concetti rafforzati dall’avvocato Ileana Capurro, presidente di “Atn - Associazione transessuale Napoli”: “Il film vuole essere anche un modo per affermare, per tutte le transessuali che non hanno voce, che esistono ancora tante battaglie da fare per superare pregiudizi e discriminazioni. Ci sono state aperture nella società, ma è ancora troppo poco per portare un cambiamento tangibile nella vita delle persone transessuali, nel nostro Paese e soprattutto al sud”.