Massa Lubrense, iniziativa di solidarietà per le famiglie indigenti

Anche quest’anno arriva «Mi spendo per te», l’iniziativa di solidarietà promossa dal settore Politiche Sociali del Comune di Massa Lubrense, dalla Caritas Interparrocchiale e dal gruppo Volontari 2020, formato alle Confraternite e dalle associazioni del territorio. Fino al 5 dicembre nei tre punti di raccolta dislocati su tutto il Comune sarà possibile donare generi alimentari per le famiglie in difficoltà del territorio. Si potranno donare generi alimentari non facilmente deperibili e prodotti per l’igiene della persona e della casa, presso l’Ufficio Informagiovani al piano terra della Casa Comunale in Piazza Vescovado, nell’Oratorio della Confraternita del Rosario di Sant’Agata e nella sede della Confraternita del SS. Nome di Gesù di Monticchio. Le famiglie in difficoltà potranno fare richiesta di aiuto con una domanda scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comunemassalubrense.eu e presentarla all’Ufficio delle Assistenti Sociali anche via mail all’indirizzo mail servizisociali.massalubrense@pec.it

«Abbiamo pensato di riproporre l’iniziativa “Mi spendo per te”, nata in piena pandemia, per dare continuità alle iniziative di solidarietà in favore delle famiglie più svantaggiate di Massa Lubrense - sottolinea Mina Minieri, consigliera delegata alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Massa Lubrense - lo abbiamo fatto perché abbiamo trovato una serie di Associazioni e Confraternite del territorio che fanno parte del gruppo Volontari 2020 molto sensibili a queste problematiche e molti cittadini che ci hanno chiesto di continuare a voler essere vicini a chi è in difficoltà. Quest’anno abbiamo anche chiesto un aiuto agli alberghi, alle strutture ricettive ed ai ristoranti di Massa Lubrense e speriamo di avere una buona risposta da queste categorie dopo un estate che è stata eccezionale in termini di presenze turisti».