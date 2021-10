Ercolano, al Museo Archeologico Virtuale una domenica di prevenzione sanitaria gratis

Per la giornata nazionale “Famiglie al Museo”, domenica 10 ottobre dalle ore 9,30 fino alle 13, il Mav, Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, promuove presso gli spazi museali una serie di prestazioni sanitarie. Un servizio utile per la salute dei visitatori. L’iniziativa è organizzata in sinergia con il Corpo Militare dell’Ordine di Malta, con la sua componente volontaria del territorio.

Nello specifico il personale sanitario, in forza all’Unità Territoriale “Campania”, renderà a titolo gratuito i seguenti servizi: visite specialistiche audiologiche, esame obiettivo Orl, valutazione audiometrica tonale liminare, controllo della glicemia, saturazione, pressione ed infine le manovre di disostruzione. Visto il contesto museale dell’evento, l’occasione sarà altresì propizia per i visitatori per conoscere la storia del Corpo Militare visitando uno stand nel quale saranno esposti alcuni cimeli provenienti dal Museo Storico del Comando di Roma.

«Il Mav ancora una volta si apre alla città e agli abitanti dell’area vesuviana. – ha affermato con soddisfazione Luigi Vicinanza, presidente del Mav di Ercolano – Una domenica per godersi il museo insieme alla propria famiglia e per godere di un’assistenza medica straordinaria e gratuita. Sì, perché la cultura cura. Sia la mente che il corpo».