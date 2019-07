«Fai circolare il tuo sangue», medici e infermieri donano il sangue al Pascale

Venerdì 19 Luglio 2019, 19:45

«Fai circolare il tuo sangue. Donalo». Ma anche: «Una donazione di sangue salva una vita. Donalo»,«Il mio sangue può salvare una vita. Io lo dono» e l'ironico gioco di parole «Non buttare il sangue. Donalo» , laddove in napoletano per buttare il sangue si intende sfiancarsi per raggiungere un obbiettivo. Il personale dell'Istituto dei tumori di Napoli affida a dei cartelli la campagna di sensibilizzazione finalizzata alla donazione del sangue. Il sangue al Pascale non manca, ma, come si legge in una nota a firma del management dell'Istituto: . È così che medici e infermieri si sono lasciati fotografare mentre reggevano cartelli con slogan appositamente ideati per l'occasione. I primi donatori sono stati proprio loro. Adesso però tocca ai cittadini. «Oggi l'Istituto Pascale richiama la popolazione tutta - si legge sempre nella nota del polo oncologico - a un piccolo gesto dal grande impatto sociale e umano. Donare è un dovere, donare tutela la vita, donare è vita». L'iniziativa ha trovato subito l'appoggio della Cgil che si è rivolta ai suoi iscritti: «Vi aspettiamo numerosi presso la stanza dei capiservizi». A chi stamattina ha donato il sangue ha ricevuto in cambio una fetta di torta.