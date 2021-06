Mediterraneo Antirazzista, da Scampia contro tutte le discriminazioni

Il Mediterraneo Antirazzista parte, ancora una volta, da Scampia e lo fa all’insegna della rinascita post Covid. Uscire dall’isolamento per tornare, pian piano, alla normalità: sarà questo il senso da cui ripartire per la città e le periferie. Per il nono anno Napoli rinnova così il suo impegno con la manifestazione culturale e sportiva nata a Palermo 16 anni fa, che vede al centro “lo sport come strumento per abbattere frontiere e costruire diritti”. La prima tappa parte domani da Scampia, per poi coinvolgere altri quartieri. Tema prescelto è “La Riemersione”, che si collega al tema scelto per il Simposio d’Arte a Scampia, evento artistico e culturale organizzato dall’associazione OcchiAperti. Riemergere dall’apnea, dall’isolamento con la forza della comunità resistente, che che anche quest’anno si è organizzata dal basso per fronteggiare la pandemia attraverso attività solidali. Una comunità in costante lotta contro ogni sorta di oppressione e discriminazione.

L’evento vuole essere soprattutto un'occasione di aggregazione attraverso lo sport, di dibattito e convivialità intorno ai temi del multiculturalismo, della ricchezza delle diversità, della riappropriazione degli spazi pubblici, dei diritti umani, del Mediterraneo come crocevia di culture ma anche come luogo di speranza e purtroppo spesso di morte. Mediterraneo Antirazzista significa inoltre superare la dicotomia centro- periferia e rendere fulcro della città quei quartieri solitamente considerati dormitorio. Da 9 anni ormai (escludendo lo scorso anno in pandemia) in occasione del Mediterraneo, Scampia diventa centro propulsore, portando in strada e sui campi da gioco tutta l'energia di una città che ripudia il razzismo, i confini e le barriere. Come sempre la manifestazione attraverserà oltre Scampia altri quartieri come Soccavo e Rione Sanità, dove comunità resistenti stanno riqualificando dal basso campi sportivi in disuso e spazi abbandonati.

Il Mediterraneo Antirazzista è frutto di cooperazione tra diversi gruppi cittadini ed è promosso dalla rete antirazzista di Scampia (ArciScampia, BandaBaleno, Chi rom e…chi no-Chikù, Centro Territoriale MaMMut, Centro Hurtado-AQuaS, Musica Libera Tutti, Circolo Legambiente La Gru, Dream Team - Donne in Rete, Cdr Gatta Blu, Gridas, Gruppo Zoone, Magma – laboratorio autonomo Area Nord, Partizan Scampia Calcio Popolare, Occhi Aperti – CasaArcobaleno, associazione Pollici Verdi Scampia) insieme a asd Pro Sport Movement, Kora Neapolis Calcio Popolare, Piano Terra Onlus, Tra Parentesi Onlus, Skabb collettivo skart-abbelliamo, MurgueRione Sanità, Punto Luce Sanità, Stella Rossa 2006 asd, L’Asilo. Info https://mediterraneoantirazzistanapoli.home.blog/.