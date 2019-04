«Meeting Call Center», raccolta fondi per ​comprare l’incubatrice Baby-Leo

Mercoledì 10 Aprile 2019, 19:29

È stato presentato questo pomeriggio l'evento «Meeting Call Center» di Rec (il consorzio delle aziende Start, Super Nova, Royal Center e Guerra) in programma sabato 13 aprile presso il Teatro Posillipo per lanciare una campagna di raccolta fondi per l'acquisto di un macchinario speciale: l’incubatrice Baby-Leo TN 50.Si tratta di una incubatrice che appartiene alla categoria delle incubatrici “ibride”, in grado di trasformarsi da semplice incubatrice a lettino da rianimazione/operatorio riscaldato e servo controllato, con un semplice movimento, facilitando di molto l’approccio chirurgico e le manovre invasive e riducendo lo stress del neonato facendolo restare nel suo ambiente, senza spostamenti, anche durante l’intervento.L’incubatrice è uno dei presìdi di maggiore importanza nella Terapia Intensiva Neonatale in quanto crea un microclima con temperatura, umidità e concentrazione di ossigeno controllate in cui il neonato prematuro può crescere e svilupparsi quasi come nel grembo materno. Purtroppo, alcuni neonati sono affetti da malattie, congenite o acquisite, che richiedono interventi chirurgici, anche maggiori. Spesso il peso estremamente basso (<1Kg) e la criticità delle condizioni, rendono molto pericoloso lo spostamento del neonato in sala operatoria ed è necessario effettuare l’intervento in reparto, direttamente in incubatrice. Per tale motivo questo macchinario risulterà essere una grande risorsa per l'Unita Operativa del Santobono.I gruppi Rec e Five hanno deciso di sposare questa iniziativa solidale, convinti che il bene della città non possa prescindere dall’ aiutare e sostenere i bambini meno fortunati, vero futuro della nostra terra.