Memoria e legalità, torna il Premio Ammaturo: «Giovani non giratevi dall’altra parte»

La memoria, nella sala gremita da autorità di ogni ordine e grado del teatro Trianon Viviani di Forcella, torna prepotentemente a quel 15 luglio del 1982. Una vita fa per la storia del Paese. Gli azzurri di Enzo Bearzot avevano appena trionfato al mundial spagnolo, il presidente della Repubblica era Sandro Pertini. Ma soprattutto erano gli anni di piombo ed a Napoli la camorra si avviava a diventare impresa, grazie anche alla “corsa per la ricostruzione” del post terremoto dell’Irpinia.

Proprio dalla provincia di Avellino, dove era nato e cresciuto, arrivava il vice Questore Antonio Ammaturo, capo della Squadra Mobile partenopea in quella torrida estate dell’Ottantadue. 57 anni ed una lunga carriera alle spalle ritratta da una vita interamente dedicata alla sua divisa prediletta, quella della Polizia di Stato di cui si era innamorato già da ragazzo.

Oggi sono trascorsi esattamente 41 anni dal barbaro omicidio di Antonio Ammaturo in cui perse la vita anche l'agente Pasquale Paola. Tutto si consumò in pochi e indelebili minuti.

Ammaturo aveva appena lasciato la sua abitazione, in piazza Nicola Amore, per recarsi in Questura con l’auto di servizio, guidata da di Paola, quando un commando delle Brigate Rosse aprì il fuoco contro la vettura, ammazzando a sangue freddo entrambi gli occupanti.





Stamane, come da tradizione in occasione del tragico anniversario, la città di Napoli, il Corpo di pubblica sicurezza e i familiari dei due agenti, hanno scelto di rendere la memoria viva. Per ricordare e soprattutto non dimenticare chi ha dato la propria vita per la Patria. Prima attraverso una deposizione di corone d’alloro in piazza Nicola Amore e successivamente con la cerimonia, giunta alla sua XIV Edizione, del “Premio Ammaturo - Legalità Città di Napoli”.

«Papà sapeva a cosa andava in contro - ricorda la figlia Gilda Ammaturo - Aveva arrestato il figlio di Cutolo e intuito già da subito che c’erano interessi mafiosi nel post terremoto: fu preso di mira perché svolgeva il suo lavoro». Ammaturo difatti «non si era girato dall’altra parte», credendo nei propri ideali ma soprattutto nella legalità. Un messaggio che a distanza di anni si tramuta in un prezioso lascito per le nuove generazioni.

È a loro - ben consapevoli di trovarsi davanti ad una Napoli fragile ma allo stesso tempo lontana anni luce da quella che viveva del contrabbando di sigarette degli anni Ottanta – che si rivolgono le autorità civili e militari intervenute al dibattito, moderato dal direttore de “Il Mattino” Francesco de Core. Sul palco del Trianon Viviani, accompagnati dall’esibizione musicale dei giovani talenti della Piccola Orchestra di Forcella e dell’Orchestra Giovanile Sanitansamble, ci salgono: il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale Prefetto Raffaele Grassi, il dr Francesco Cirillo, già Vice Capo della Polizia - Direttore Centrale della Polizia Criminale, il dr Carlo Alemi già Presidente del Tribunale di Napoli, Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare antimafia e il questore di Napoli, Maurizio Agricola. Seduto in prima fila nella platea il prefetto partenopeo, Claudio Palomba.

«Questa giornata è piena di valori che vanno trasmessi ai nostri giovani – spiega Palomba – i nemici, purtroppo, in questo territorio sono da ogni parte. Nella sola area metropolitana abbiamo numerosi comuni sciolti per infiltrazioni mafiose mentre a Napoli avanza il fenomeno del disagio giovanile: bisogna lavorare su più fronti perché non si tratta solo di sicurezza pubblica ma di forti problemi sociali a cui bisogna rispondere».

Risposte che sul territorio ogni giorno provano a dare gli agenti della Polizia di Stato, raccogliendo l’esempio di Ammaturo. Ecco perché, come ogni anno, anche quest’edizione si è chiusa con il riconoscimento di tre operazioni di polizia giudiziaria particolarmente meritevoli. A condurle sono stati: il personale della prima sezione della squadra mobile del commissariato di Ponticelli, il personale dell’Area Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Anticrimine della Questura di Napoli e quello del Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli.

«Il premio nasce proprio con lo scopo di dare continuità per coloro che hanno aperto una strada verso la legalità al costo della propria vita – chiarisce il neo questore Agricola - e per questo motivo a noi resta il dovere morale di continuare su quella strada».