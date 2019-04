«Mi chiamo Hilal», un quaderno che racconta il valore della diversità

Giovedì 11 Aprile 2019, 18:25

Venerdì 12 Aprile 2019 alle 10 presso la Sala del Consiglio Metropolitano del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova - Napoli, si terrà la presentazione della mostra e del quaderno “Mi chiamo HILAL” ROGIOSI Editore(2019).Il quaderno raccoglie i lavori dedicati al progetto solidale “Mi chiamo HILAL” ideato dal Centro Polifunzionale per l’Infanzia “Il Mondo ai Piccoli (www.ilmondoaipiccoli.eu). Protagonisti sono i bambini delle scuole comunali, statali e paritarie dell'Infanzia e Primarie delle Municipalità di Napoli 1 e 5 che, grazie alla preziosa collaborazione delle loro maestre, hanno acquisito consapevolezza del valore della diversità, disegnando o scrivendo brevi pensieri sull’altro, sul diverso da sé.Attraverso questo percorso didattico i piccoli hanno compreso che ognuno è diverso nella propria unicità, singolare e speciale, e che i confini con l'altro non appartengono a loro, ma sono imposti dal mondo degli adulti. Nel corso dell'evento saranno date testimonianze di immigrati integrati nella nostra città.Il progetto ha visto l'impegno della Regione Campania, delle Municipalità 1 e 5, della Cooperativa Sociale DEDALUS, dell'Ordine degli Psicologi della Campania, dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, del CO.RE.COM Campania.“Mi chiamo HILAL” è dedicato agli stranieri, ai minori non accompagnati, ai profughi, ai rifugiati, agli immigrati che sono riusciti tra mille difficoltà ad integrarsi. I contributi, ottenuti con la distribuzione del quaderno, sono devoluti alla Cooperativa Sociale DEDALUS, a sostegno delle iniziative per gli stranieri minori non accompagnati. Sponsor: Fondazione MUTO Onlus e Consorzio EMICENTER.Intervengono:Valentina Ercolino – responsabile del progettoFrancesco de Giovanni di Santa Severina / Paolo De Luca - Presidenti Municipalità 1 e 5Paolo Siani - Deputato PD e Pediatra Ospedale Santobono di NapoliAngela D'Addio - Assistente Sociale e Giudice Onorario MinorileAntonella Bozzaotra - Presidente Ordine Psicologi della CampaniaOttavio Lucarelli - Presidente Ordine dei Giornalisti della CampaniaDomenico Falco - Presidente Co.Re.Com CampaniaElena de Filippo - Presidente Cooperativa Sociale DEDALUSIntervista ai bambini delle scuole - protagonisti degli elaborati finali della mostra e del quaderno "Mi chiamo HILAL"