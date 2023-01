A marzo il Rione Sanità diventa Residenza Europea del Patrimonio culturale: Europa Nostra - la più grande rete del patrimonio in Europa impegnata nella salvaguardia e nella promozione del patrimonio culturale e naturale - e la cooperativa La Paranza, vincitrice dell'European Heritage Award/Europa Nostra Award 2022 nella categoria di Campioni del Patrimonio, lanciano la prima edizione del bando European Heritage Youth Residency, che prevede un camp di cinque giorni nel popoloso quartiere. L'iniziativa è aperta a studenti e professionisti da tutto il mondo tra i 18 e i 35 anni, protagonisti di esperienze di rigenerazione territoriale che si ispirano alla convenzione di Faro e si inserisce nell'ambito del progetto di Europa Nostra, European Cultural Heritage Agora: Empowering Europe's Civil Society Movement for Heritage cofinanziato dall'Unione Europea per sostenere gli ecosistemi culturali affinché si rafforzino e diventino più resilienti, innovativi e democratici, promuovendo un approccio centrato sulle persone e sul coinvolgimento della società civile nella governance del patrimonio culturale.



Arriveranno da tutta Europa per studiare dal vivo quel sistema virtuoso di gestione del patrimonio culturale che ha trasformato il volto di un intero quartiere con la valorizzazione dei suoi siti storico-artistici. Dal 13 al 18 marzo la Sanità diventerà la Residenza Europea di circa quindici giovani stakeholder rappresentanti delle comunità di patrimonio impegnate nei processi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale europeo. Giovani interessati ad approfondire il Sistema Sanità creato da La Paranza, il ruolo della comunità di patrimonio che qui opera e l'impatto generato in termini di rigenerazione urbana e innovazione sociale. Filo conduttore delle cinque giornate di workshop è la Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società, meglio nota come Convenzione di Faro, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel 2005. Un manifesto rivoluzionario che mette le persone e i valori umani al centro della pratica di patrimonio, riconoscendo una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale e della sua gestione.

Principi e valori che da sempre hanno ispirato il cammino de La Paranza, impegnata dal 2009 nei processi di gestione e valorizzazione delle Catacombe di Napoli e di rigenerazione culturale del Rione Sanità. Oltre a fare gli onori di casa - i partecipanti alloggeranno nella Casa del Monacone, la prima struttura di accoglienza del quartiere gestita dalla coop - la coop di giovani sarà l'osservatorio privilegiato attraverso cui verranno approfonditi e discussi modelli innovativi di governo e gestione del patrimonio culturale che si basano sulla collaborazione, la cooperazione e il coinvolgimento attivo delle comunità. Il programma European Heritage Youth Residency rappresenta, inoltre, un'opportunità per creare nuovi modelli di cooperazione intersettoriale, avviare progetti di co-creazione o piani di collaborazione tra i protagonisti, condividendo conoscenze e competenze in tutta Europa per sostenere le comunità di patrimonio che lavorano in linea con i principi della Convenzione di Faro. Durante la cinque giorni sarà così possibile scambiare idee ed esperienze utili per migliorare i progetti locali esistenti, discutere le strategie di successo, condividere le proprie esperienze in un ambiente esperto privato e amichevole. Le candidature potranno essere presentate entro il 12 febbraio via e-mail (awards-intern@europanostra.org).