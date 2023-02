Monopoly della solidarietà: «La sfida vinta dai disabili»

«Siamo noi le pedine e facciamo tutto il percorso per arrivare alla vittoria e ottenere il gioco da tavolo più famoso del mondo». Davide, 25 anni e Francesco, di 22 sprizzano felicità da tutti i pori mentre si preparano a calpestare il mega tabellone allestito negli spazi del Kodokan all'Albergo dei Poveri. I due amici sono tra i giovani diversamente abili seguiti dall'associazione La Scintilla, che hanno partecipato al Monopoly realizzato in edizione speciale da La Reggia Designer Outlet per sostenere i progetti della onlus di Napoli. L'azienda ha portato infatti la sua particolarissima versione tra gli utenti dell'associazione per una grande partita a misura umana, che si è disputata su un cartellone di 8 metri per 8, con dadi giganti e come pedine i ragazzi de La Scintilla nella sede del complesso sportivo che ospita le attività motorie della onlus.



Da corso Lifestyle a piazza delle Palme, da largo Sport a piazza dei Gioielli, e poi Bastioni Gran Classe, viale Rosa Shocking, viale dei Desideri fashion: è il Monopoly in edizione limitata per La Reggia Designer Outlet, il centro McArthurGlen più grande del sud Italia, che ieri è sbarcato all'Albergo dei Poveri per una mattinata all'insegna dell'inclusione e della solidarietà. Un'edizione speciale, disegnata su misura e la prima in assoluto dedicata a una destinazione per lo shopping, quella del Monopoly in cui protagonisti stavolta sono stati i giovani affetti da disabilità psicomotorie de La Scintilla. La versione firmata McArthurGlen è la prima e unica interamente dedicata all'universo della moda: la dinamica del gioco resta la stessa, ma le pedine si muovono sul tabellone personalizzato lungo strade, imprevisti e probabilità che riproducono l'iconica struttura dei designer outlet del gruppo e strizzano l'occhio all'universo fashion. Un'iniziativa che ha rinsaldato la sinergia tra l'azienda e la onlus partenopea. La Reggia Designer Outlet ha voluto così contribuire a un momento di condivisione, aggregazione e divertimento insieme a utenti e operatori, donando inoltre una serie di Monopoly in edizione speciale e limitata all'associazione che avrà la possibilità di raccogliere donazioni e fondi a sostegno dei progetti che porta avanti tra i quali laboratori didattici, teatro, musica, corsi di formazione, sport e tempo libero.

«Realizzare un'edizione personalizzata del Monopoly per noi è stata una grande gioia - dichiara Fabio Rinaldi, center manager de La Reggia - non solo perché si tratta di uno dei giochi da tavolo più amati al mondo da generazioni, ma anche perché ci ha consentito di portare un po' di spensieratezza in tante famiglie». «Oggi è una giornata importante poiché c'è stato quest'incontro tra profit e no profit. Il principio è che la persona disabile non è un peso sociale, ma può essere inclusa anche nelle attività produttive - ha detto Vito Gagliardo, presidente dell'associazione - Parliamo di persone speciali che hanno competenze a volte anche diverse da noi. Ringraziamo perciò La Reggia per l'attenzione che ha voluto offrire alle nostre iniziative, soprattutto perché è proprio attraverso una rete di accoglienza sincera che si creano i presupposti per la piena partecipazione delle persone con disabilità. I nostri ragazzi sono stati felicissimi».