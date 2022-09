MonteruscelloFest, 100 cuochi per Telethon

MonteruscelloFest è più di un evento. Ed è più di una festa. E' una grande operazione di marketing territoriale che diventa esempio di quella che è l'etica delle aziende: la responsabilità sociale dell'impresa. Lasciare qualcosa di buono alla città o alla regione che ospita l'attività commerciale o industriale.

Ed è per questo che l'iniziativa promossa da Daniele e Simone Testa, titolari del noto ristorante Punto Nave a Monteruscello diventa orgoglio della Campania. Un esempio da seguire. Partendo dal basso, dall'impegno quotidiano di chi da oltre trent'anni opera con impegno totale e dedizione massima in quell'area, hanno voluto fortemente accendere i riflettori su un'area da valorizzare, sul bello e sul buono di Monteruscello. E come lo hanno fatto? Ottenendo da subito innanzitutto il sostegno di Giovanni Tammaro, capofila di una rete di imprese che si occupa da tempo del recupero di 52 ettari di terreno e, dal punto di vista istituzionale, del Comune di Pozzuoli già pienamente operativo su questi temi grazie al progetto MAC, Monteruscello Agro City.

Soprattutto lo hanno fatto pensando di supportare Telethon sostenendo , anche attraverso un confronto tecnico-scientifico con l'autorevole Asl Napoli 2 Nord, il programma per le Malattie senza diagnosi che viene coordinato presso il Tigem (l'Istituto Telethon di Genetica e medicina che ha sede proprio a Pozzuoli).

A questa ricerca andrà infatti l'intero ricavato del MonteruscelloFest.

Subito dopo è stato un crescendo di adesioni. Giunte dal mondo del food con oltre 100 gli operatori del settore presenti tra chef, pizzaioli, pasticcieri, gelatai, titolari di cantine, enoteche, paninoteche, rosticcerie. Una squadra di ben 6 stellati: il bistellato Gennaro Esposito e gli stellati Peppe Aversa, Angelo Carannante, Domenico Iavarone, Luigi Salomone, Francesco Sodano.

Ma anche delle grandi aziende che hanno voluto sostenere l'iniziativa, i partner.

Non è mancato il sostegno del mondo dello spettacolo con Sal da Vinci innanzitutto, che ha dato subito l'adesione ed è protagonista molto atteso sul palco del Monteruscello Fest lunedì sera. Fatima Trotta, madrina della serata. Enzo Fischetti di Made in Sud e i comici di Colorado.

E che il format abbia convinto gli attori importanti del territorio lo si è visto già alla presentazione condotta dalla giornalista Brunella Cimadomo con la presenza di tante autorità istituzionali e personaggi dello spettacolo: il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che ha aperto la conferenza affermando che Monteruscello è Pozzuoli. L'Asl Napoli 2 Nord presente con la direttrice sanitaria Monica Vanni. I principali referenti del progetto MAC, Agostino Di Lorenzo e Stefano Grasso, rispettivamente responsabile e coordinatore di Monteruscello Agro City. Confagricoltura Campania, con il presidente Fabrizio Marzano. l'Aicast e la Camera di Commercio rappresentate da Antonino Della Notte. A tenere a battesimo la prima edizione del Monteruscello fest, come ha voluto sottolineare nel corso della conferenza, Fatima Trotta.