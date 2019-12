«Mostra per un sorriso» per ricompare regali e addobbi rubati ai bimbi malati del Policlinico

Sarà interamente devoluta ai bambini del reparto oncologico del Policlinico di Napoli, a cui di recente sono stati rubati regali e addobbi natalizi, la «Mostra per un Sorriso», organizzata dall'associazione «Oltre il Diritto» nello studio notarile Di Lorenzo e associati il prossimo 16 dicembre. L'artista Gennaro Regina esporrà alcune delle sue opere e ricavato della vendita andrà, tra l'altro, a sostenere programmi di recupero e d'inserimento sociale per i minori disagiati. L'associazione «Oltre il diritto», riporta una nota, «nasce infatti dall'unione di notai, avvocati, commercialisti e professionisti di vari settori, che hanno deciso di fronteggiare insieme, unendo le proprie competenze, le sfide che la società moderna dovrà affrontare nel prossimo futuro».



«Oltre il diritto, - è scritto ancora nel comunicato - si impegna a tal fine ad organizzare eventi culturali, convegni e sessioni di studio utili non solo a stimolare la riflessione su diverse ed attuali tematiche tecnico giuridiche, ma soprattutto ad individuare soluzioni che possano migliorare, anche al di fuori del campo strettamente giuridico, le condizioni di vita dei cittadini in un momento storico in cui, la professionalità e la specializzazione, posso rappresentare il vero unico punto di svolta per la società». © RIPRODUZIONE RISERVATA