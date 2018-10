Musica per giovani: ecco il «Conservatorio Solidale»

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 18:49

Pioggia di richieste per il progetto “Musica per giovani orchestre/ Conservatorio solidale” di Forgat Onlus con la direzione artistica di Carlo Faiello.C’è tempo fino al 15 ottobre per rispondere al bando del progetto formativo, di ricerca e inclusione sociale dedicato ai giovani delle fasce deboli ideato, promosso e finanziato da Forgat Onlus e realizzato da Il Canto di Virgilio presso il centro di cultura, Domus Ars.Sul sito www.forgatonlus.it sarà possibile per chiunque abbia già seguito un percorso formativo musicale, di età compresa tra i 18 e i 35, con un disagio sociale o una disabilità fisica o intellettiva aderire al bando di partecipazione e visionare il progetto che rappresenta un’occasione vera per quei giovani musicisti che non hanno possibilità economiche. Lo studio della musica apporta sempre benefici. Il mio ruolo sarà quello di direttore artistico e inoltre mi occuperò delle materie relative alla musica d’insieme allo studio e all’analisi del linguaggio popolare e in parte all’armonia”, spiega Carlo Faiello.“Da direttore didattico ritengo che formare giovani musicisti e cantanti, relazionandosi con importanti e prestigiosi docenti e personalità della musica in maniera del tutto gratuita sia davvero importante”, precisa Enzo Amato.Il primo anno del progetto si svilupperà da ottobre 2018 a giugno 2019. Musicisti, coristi e maestranze di alto e riconosciuto profilo seguiranno i candidati prescelti nel percorso laboratoriale, al quale si aggiunge anche un percorso narrativo a cura del sociologo Lorenzo Latella: raccontare la propria storia, condividerla e farne punto di forza aiuta anche ad acquisire strumenti per evitare il ripetersi di occasioni di disagio. Il percorso proposto infatti mira proprio a fare delle difficoltà un punto di forza e di sviluppo individuale e collettivo.Per informazioni: segreteria@forgatonlus.org o profilo Facebook di Forgatonlus o Centro di Cultura Domus Ars tel. 081.3425603; 338 8615640, via Santa Chiara 10c Napoli. www.domusars.it.