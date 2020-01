«Musica libera tutti», concerto di Natale con l'orchestra giovanile di Scampia

Venerdì 3 gennaio 2020 alle 19.15 (ingresso libero) nella parrocchia di Santa Maria della Sapienza alla Cesarea a Napoli si terrà il concerto "Musica libera tutti" dell'orchestra giovanile di Scampia diretta da Mirella Giordano.



All’ interno del Centro Hurtado dal 2011 è iniziato il progetto Musica libera tutti–pratiche quotidiane per crescere insieme a Scampia a suon di musica perché convinti della necessita’ di proporre il valore della cultura come strumento per la rinascita del quartiere, e individuando nella musica una delle espressioni culturali più alte.



Inizialmente promosso da volontari e finanziato da benefattori privati, nel 2012-2013 e’ proseguito grazie anche a un progetto finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia. Attualmente il progetto prosegue grazie al volontariato, donazioni private e piccoli contributi volontari delle famiglie che sono in grado di sostenerlo. Il Progetto è proseguito fino ad oggi grazie ai finanziamenti e donazioni ricevute, nonché grazie ad un consistente apporto di lavoro volontario di organizzatori, maestri e tutor. © RIPRODUZIONE RISERVATA