Must natalizio: le t-shirt delle piccole pazienti del Santobono Pausilipon

Metti un’occasione come il Natale alle porte, metti un team magico come quello della Fondazione Santobono Pausilipon, metti un gruppo irriducibile di volontari e donatori, ma soprattutto metti una squadra di piccole pazienti del reparto oncologico al nosocomio pediatrico del Vomero con un incredibile estro artistico e un’euforica voglia di colorare, disegnare o dipingere… ecco «Happy Pausilipon Girls», ovvero le t-shirt del cuore.

Facile da raccontare: undici giovanissime amichette e un ragazzino, tutti tra i 7 e i 15 anni, accomunati da una seria patologia ma soprattutto da una straordinaria voglia di sconfiggerla e vincere, cercando un modo divertente per passare le lunghe giornate in ospedale, decidono di disegnare, scarabocchiare e colorare le loro gioie, la speranza e l’allegria, tirando così fuori dei fantasiosi soggetti di fiori, farfalle, cuori, astratti o fumetti per la grafica di tante t-shirt da produrre per una strepitosa idea regalo sotto l’albero.

La lodevole iniziativa è nata in men che non si dica dall’intraprendente organizzazione della Fondazione: la presidente Annamaria Ziccardi, la direttrice Flavia Matrisciano, Silvia Signorelli, Carolina Lambiase e Laura Catapano, musicoterapista del dipartimento oncoematologico del Pausilipon con la collaborazione di Vincenzo e Sara Manzo di Team Leo parrucchieri, Veronica Fusco di Viel Collection, Giovanni de Floris e Giuseppe Picazio di Ideas.

Tutti insieme hanno ideato e prodotto la piccola collezione di magliette (nelle taglie da XS a XL) firmate e indossate dai dodici fashion designer in erba per un divertente shooting fotografico con la partecipazione di due amiche speciali anzi “geniali” (è proprio il caso) del calibro di Ludovica Nasti e Gaia Girace, che hanno con loro posato per la promo-campagna social di «Happy Pausilipon Girls».

Anna, Serena, Giada, Chiara, Giulia, Nancy, Valeria, Ludovica, Giusy, Vittoria, Libera e Stefano: i loro nomi su altrettanti modelli e disegni da poter scegliere e prenotare da qui a Natale su happypausilipongirls@gmail.com oppure sui profili instagram santobono_pausilipon e facebook FondazioneSantobonoPausilipon con una donazione minima di 15 euro.

«Babbo Natale ha già riempito la slitta: oh oh oh…» all'unisono le piccole stiliste-modelle.