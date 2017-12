«Na luce dint''a Matalena», alla Duchesca il presepe vivente della legalità

Venerdì 29 Dicembre 2017, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 16:52

Maria e Giuseppe col Bambino nella grotta; i pastori e l’asinello; i zampognari e le locande con dolci e pizze impastati dalle mani dei bambini. Per una sera la Maddalena è diventata la Betlemme del centro storico con il presepe vivente organizzato dalla parrocchia dell'Annunziata Maggiore a Forcella. Grande successo per la seconda edizione dell’iniziativa all'insegna della legalità, “Na luce dint’a Matalena”. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse sono state tantissime le persone che hanno affollato le strade della “Duchesca”.Per il secondo anno consecutivo l’area di vico Sopramuro e via Postica Vecchia si è trasformata nel simbolo della Natività. Maestro di cerimonie un singolare Pulcinella che ha fatto da trait d’union tra napoletanità e cristianità. Tante le donazioni che andranno a finanziare le attività - in un territorio difficile come quello a ridosso di Forcella - dell’oratorio di San Giuda Taddeo e dell’Annunziata Maggiore, motore dell’evento che ha raccolto attorno a sé decine di adesioni volontarie per la messa in scena del presepe vivente. «Di questa esperienza - spiega il parroco don Luigi Calemme - porterò nel cuore la tenacia e la compattezza di tutti, perché si poteva dire “interrompiamo le danze” a causa del maltempo. Invece ci si è incoraggiati a vicenda e questa è l’espressione più bella di una comunità che sta crescendo e si sta fortificando». «L’apporto di tutto il quartiere - aggiunge il sacerdote - si è rivelato importante ancor più dell’anno scorso. Anche chi non è strettamente legato alla comunità parrocchiale è stato presente in termini di organizzazione e partecipazione. Il messaggio che viene fuori - conclude - è insistere nonostante le contrarietà. E non mi riferisco solo a pioggia e grandine. La Maddalena ha mostrato il suo lato umano, con persone pronte a rinunciare a qualcosa (come i propri spazi) in funzione della comunità. Questo è significativo. Il presepe diventa così anche ripristino della legalità. Perché senza legalità non si va da nessuna parte».