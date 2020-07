Nabilah Beach Club, “un drink per il sociale” per i giovani napoletani a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 26 luglio il Nabilah Beach Club, tra i 10 locali all’aperto più suggestivi d'Italia secondo il magazine Time, ospita l’evento di beneficenza “” nel corso del quale verranno raccolti fondi per l’acquisto di strumenti musicali da destinare ad alcune strutture educative e di accoglienza per minori della Città di Napoli.Il beach club campano, da sempre attento alle iniziative solidali del territorio, donerà parte del ricavato alla causa e accoglierà gratuitamente la serata solidale a favore dell’infanzia e adolescenza per il diritto all’educazione delle persone di minore età attraverso la musica.Il Nabilah, l’Unione Giovani Penalisti di Napoli e Nola, in collaborazione con 361Agency, autorevoli Associazioni forensi e con il patrocinio morale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata si sono mossi per contribuire a promuovere l’arte della Musica come occasione per i bambini, le bambine e gli/le adolescenti di crescita personale sull’esempio del Maestro Ennio Morricone. «L’evento che si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti-Covid- commenta l’avvocato- ha l’obiettivo di assicurare all’infanzia e all’adolescenza effettivo godimento dei diritti legislativamente riconosciuti. È indispensabile attuare politiche specifiche a tutela delle persone di minore età che, versando in condizioni di fragilità, sono maggiormente a rischio di esclusione sociale. Un minore, a cui oggi si offre la possibilità di riscoprire dentro di sé la bellezza dell’essere unico e speciale, sarà un cittadino migliore domani»La serata sarà anche l’occasione per lanciare un appello ai musicisti italiani affinché condividano l’iniziativa regalando strumenti musicali che andranno a beneficio degli ospiti delle strutture per minori.La consegna degli strumenti avverrà mercoledi 29 luglio 2020 alle 18 presso la Biblioteca di Castel Capuano di Napoli.