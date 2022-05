Napoli, l'assessore Armato in edicola per la raccolta fondi Sinagi per Telethon

Stamattina, all’edicola Gargiulo di Via Petrarca 141, associata al Sinagi Cgil Napoli (sindacato giornalai affiliato SLC-CGIL Napoli e Campania), è intervenuta, in rappresentanza del Sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, che ha consegnato ai clienti dell’edicola i “Cuori di biscotto” messi in vendita nelle edicole di Napoli e provincia per finanziare la ricerca di Telethon.

Il Sinagi Cgil Napoli, già nel dicembre scorso, aveva raccolto fondi per la ricerca con la vendita dei “Cuori di cioccolato” nelle edicole dell’area metropolitana partenopea, grazie alla collaborazione fattiva dei propri iscritti e di numerosi volontari di Telethon.

L’iniziativa si inserisce in un protocollo d’intesa siglato nel 2021 tra il Sinagi Cgil Nazionale e Telethon, che ha previsto una serie di eventi territoriali per sensibilizzare la pubblica opinione sulle tematiche derivanti dalla ricerca portata avanti da Telethon.