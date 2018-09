Napoli, ai Quartieri Spagnoli per un mese c'è il «parrucchiere sociale»

Martedì 25 Settembre 2018, 15:28

La solidarietà e la vicinanza alle fasce più deboli è già attiva da tre anni. E ha fatto sì che trasmissioni televisive nazionali come La Vita in Diretta, ideatori di premi e organizzatori di convegni nelle scuole prendessero questo negozio dei Quartieri Spagnoli come punto di riferimento ed esempio di aiuto verso chi è in condizioni economiche svantaggiate.Ma ora il salone di parrucchiere HairStudio76 presenta una nuova iniziativa rivolta a tutte le donne. Oltre al taglio e piega gratuito - il martedì - dedicato esclusivamente alle signore che vivono di pensione minima, dal 1 ottobre al 1 novembre, si pensa a tutti con prezzi notevolmente ridotti: “Il nostro salone - spiega l’ideatore Salvatore Visone - nel sedicesimo anniversario di vita ha deciso di creare un mese intero dedicato al sociale con prezzi popolari, un mese di sconti e riduzioni notevoli dedicato a chi ci segue, a chi ci sostiene, a chi non può permettersi un parrucchiere vista la condizione economica. Un mese con un prezzario ‘ad hoc’ per vecchi e nuovi clienti, per far venire da noi chi non ci conosce e si avvicinerà alle nostre tante iniziative di solidarietà”.