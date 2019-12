Napoli, al Santa Lucia la storia della piccola Alba e 30 opere in seta per solidarietà

« Di lava e di seta » , «T i stupiremo con difetti speciali » . Questi i rispettivi slogan che si sono uniti in una unica forza per dar via ad un evento esclusivo martedì sera all’hotel Santa Lucia a Napoli. Slogan rispettivi della famiglia Naldi/Pignata dell’hotel Santa Lucia, di di Luca Trapanese fondatore di A ruota Libera, famoso per essere il papà single che ha adottato la piccola Alba rifiutata da 30 famiglie perché down. L'evento presentato dalla giornalista Claudia Marra si terrà alle 20,30 martedì 17 dicembre all’Hotel Santa Lucia sul lungomare per un evento di beneficenza a favore della associazione A ruota Libera.



La soirèè è fortemente voluto dall’ imprenditore alberghiero Cristoforo Pignata di recente ritorno da Miami e particolarmente sensibile a queste tematiche. L’evento è nato dal fortunato incontro tra Cristoforo Pignata padrone di casa del Santa Lucia, il papà single e un artista francese Simon figlio di un magistrato francese ma che per anni ha anche vissuto dai parenti napoletani a Scampia, che presenterà 30 opere su seta dal tema Napoli. Simon Clavière-Schiele capitò a Napoli per la prima volta nel 1998 per studiare all’Accademia di Belle Arti. Ultimo figlio di una famiglia parigina numerosa che tra i tanti rami aveva pure parentele napoletane, fecce tappa a Secondigliano da questi “cugini napoletani” prima di prendere casa via Stella e scoprire il centro storico.



10 anni dopo nel 2008, invitato dai suoi amici cantanti del duo napoletano Cosang (Luchè e Nto’), venne di nuovo vivere nella periferia nord di Napoli, a Scampia, dove essi avevano trasformato un appartamento della via Baku in uno studio di registrazione. In questo periodo dedicato alla musica diversi brani scritti in francese, italiano e napoletano nascessero tra i quali un brano sul album Vita Bona dove collaborassero altri artisti come Raiz o Marracash. Ma da queste esperienze sono anche nate immagini, storie napoletane che un altro decennio dopo proprio quest’anno, Simon scelse di disegnare e fare stampare su dei grandi drappi di seta che all’occasione del centenario del Grenoble che furono esposti via Crispi come panni stesi tra la Fondazione Benedetto Croce e il Palazzo del Grenoble per sottolineare i legami tra la Francia e Napoli ma anche per ricordare che Napoli dei panni stesi e quella dei quartieri alti si sono sempre contaminate per creare questa cultura unica, dove la strada che sia un rione, un vicolo o un corso nobile rimane sempre il teatro di un creatività che il mondo ha sempre guardato grande curiosità e delizia.



La serie di opere su seta, composta da 30 lavori verrà presentata al Grand Hotel Santa Lucia, questo martedì, nell’ambito di una cena di gala e poi proposta in mostra e in vendita un mese nel albergo. Nel corso della serata verrà presentato il presepe di seta di Scampia in presenza di Lucariello autore della sigla di Gomorra. Presente anche i console di Francia e direttore del Grenoble Laurent Burin des Roziers. I ricavi della serata ma anche e il 30% delle vendite delle opere del mese di mostra verranno versate in beneficenza all’associazione A Ruota Libera a favore del progetto il Borgo Sociale per l’atomizzazione degli adulti disabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA