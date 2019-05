Nell’ambito del master per “esperti educatori sportivi per la prevenzione del rischio” diretto dalla professoressa Maria Luisa Iavarone e attivo presso l’Università degli Studi di Napoli Partenope si svolgerà sabato 25 maggio alle ore 9:30 un incontro di confronto di conoscenze con la partecipazione di don Lello Ponticelli vice decano di Procida, Don Angelo Berselli parroco di Forcella e don Antonio Loffredo parroco alla Sanità che diversamente intesseranno un dialogo sul senso della pastorale in territori complessi nell’idea di Holderlin che “dove maggiore è il pericolo cresce ciò che salva”

Martedì 21 Maggio 2019, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA