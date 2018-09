Napoli, boom di presenze al Pascale per la decima edizione della festa di beneficenza

Giovedì 27 Settembre 2018, 20:09

Si terrà venerdì sera, a partire dalle 20, all'interno dell'Arena flegrea, la decima edizione del Party per la vita organizzato dall'Avep Onlus (associazione volontari ematologia Pascale).Un appuntamento fisso a proposito di beneficenza, grazie allo sforzo di tanti professionisti che si battono per incentivare la ricerca contro i tumori e migliorare le condizioni di chi si trova alle prese con malattie oncologiche. Un appuntamento nel corso del quale saranno estratti a sorte molti doni offerti da Lello Esposito, Marinella, Cannella, Alessandra Libonati Jewels e Cristiano Barbarulo.Una cena con i vini di Fattoria La Rivolta, con la musica live di Roul & the swing orchestra, con lo show di Cannella fashion, fino all'intervento del dj Marcello Niespolo.Conduce la serata, come ogni anno, Serena Amabile. Punti vendita ancora aperti (ogni ticket da 50 euro) presso Alessandra Libonati jewels in seconda traversa Alabardieri, Barbarulo Napoli 1984 in Passeggiata Colonna, Marinella presso la Riviera di Chiaia.