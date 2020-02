Napoli, arriva il cappotto sospeso: un progetto per i clochard senza dimora

Il cappotto per i senza dimora è il progetto dell'associazione N'Sea Yeat che, attraverso la campagna di sensibilizzazione al riciclo della plastica «Prendi #3», ha realizzato appendiabiti ecologici, con materiale riciclato, per dare la possibilità ai cittadini di donare indumenti a chi ha più bisogno o non ha una casa. L'iniziativa è stata presentata oggi, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza degli assessori alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali, Francesca Menna e Monica Buonanno. Il progetto è stato illustrato dai rappresentanti dell'associazione N'Sea Yeat e dalla Comunità di Sant'Egidio dove saranno sistemati gli attaccapanni su cui lasciare vestiti e coperte. Il primo appendiabito sarà collocato nella sede della Comunità di Sant'Egidio in Via Gianturco 97 mercoledì 19 alle ore 15. Era presente l'artista Giancarlo Minniti. © RIPRODUZIONE RISERVATA