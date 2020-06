LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apre ufficialmente oggi i battenti a, ma è attiva già da ieri sera, una casa destinata ai senza dimora. È lastruttura che può accogliere fino ae che, da ieri, ha già iniziato ad ospitare chi ne ha bisogno. La struttura, di proprietà dellasi trova nella sede della Fondazione Ritiro Santa Maria del gran trionfo ed è stata ristrutturata in tempi brevi, così da garantire l'accoglienza aiLa nuova casa, infatti, sostituisce quella aperta dalla Curia partenopea durante la Fase 1 del Lockdown, una struttura appartenente ai padri gesuiti che ne avevano concesso l'utilizzo per andare incontro alle esigenze di chi di solito vive per strada, nel momento in cui la strada era ancora meno sicura del solito, a causa della diffusione dei coronavirus. Sostituisce la «Chiesa che accoglie» creata, in tempi rapidi nello scorso mese di aprile dall'arcivescovonell'immobile messo a disposizione dai padri gesuiti. La Comunità delle genti, fortemente voluta dal cardinale Crescenzio Sepe , arcivescovo metropolita di Napoli, è, dunque, in continuità con la Casa di Cappella Cangiani e si avvale del competente servizio assistenziale della Cooperativa «Accoglienza Vincenziana» presieduta da suor Giovanna Pantaleo, figlia della Carità) e agisce insieme con la Caritas, le parrocchie, i movimenti ecclesiali, le associazioni laicali e le istituzioni a vari livelli. La struttura è dotata di stanze doppie con bagno in camera, sala da pranzo e terrazza. Per gli 'ospitì della struttura, dotata anche di un ampio spazio esterno, sono previste anche attività laboratoriali. «Abbiamo voluto intitolare questa dimora a sua eminenza - spiega padre Salvatore Farì, missionario vincenziano e presidente della Fondazione - come segno di riconoscenza per l'attenzione e premura nei confronti di chi ha bisogno di aiuto. Questo è il luogo della relazione e dell'amicizia contro l'isolamento e l'indigenza».