Napoli, l’attore Iannelli lancia il contest anticovid «Un pensiero per il mio papà»

L’attore Angelo Iannelli, interprete della maschera di Pulcinella, definito ambasciatore del sorriso per il suo impegno verso le persone meno fortunate, come nella prima ondata di pandemia ritorna con un contest dedicato alla figura del papà.

Sulla sua pagina Facebook è stata lanciata l'iniziativa “Un pensiero per il mio papà” con cui si possono inviare foto e brevi filmati, mentre declamano frasi, racconti, monologhi e dolci dedicati al papà in occasione della festa, il 19 marzo. Lo slogan è un “Papà sei il mio eroe" con l’intento di donargli un sorriso in pandemia.

Giudice e supervisori del contest due eccellenze italiane della gastronomia , parliamo dell’inventore del brand “Fiocchi di neve” Ciro Poppella e dell’ideatore del brand “Cuore di Sfogliatelle” Antonio Ferrieri che giudicheranno e premieranno i filmati dei dolci preparati per l’occasione.

I racconti, le poesie, le frasi e i monologhi dedicati al papà saranno giudicati dagli attori della fiction Rai “Un posto al sole” Cosimo Alberti e Giovanni Caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA