Cooperativa Dedalus: nasce il blog “United Roots”, sarà presentato ad Atene dall'8 al 10 settembre

Ai nastri di partenza “UnitedRoots“, il blog realizzato da adolescenti italiani e stranieri della Cooperativa Sociale Dedalus di Napoli, con storie personali di migrazione e situazioni di svantaggio ed esclusione sociale, interessati al mondo dell’informazione e comunicazione digitale. Dopo 15 incontri, giunge a conclusione la fase centrale del progetto europeo Efivos (Encouraging and Fostering Inclusive Values among youth), che ha visto impegnati formatori e ragazzi a partecipare attivamente alla creazione e gestione di un proprio canale comunicativo, tramite lezioni di comunicazione e di utilizzo di strumenti multimediali come Audacity, Canva e WordPress.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Procida con i piccoli migranti per promuovere la tutela... LA SOLIDARIETÀ Sport, cinema e giornalismo: «Laboratori estivi per i bimbi del... LA TECNOLOGIA «Virtual home care academy», l'audiovisivo al...

Con “UnitedRoots“ 15 ragazzi dai 15 ai 25 anni, selezionati a marzo scorso attraverso una call aperta dalla Cooperativa Dedalus, da oggi potranno dare voce e diffondere le loro storie, pensieri, ricordi, racconti, immagini. Il training si è tenuto da fine aprile ad inizio agosto scorso ed ha avuto una durata complessiva di 45 ore. La formazione è stata organizzata sia attraverso il metodo face to face, che online, da parte di professionisti esperti in Digital Media, i quali hanno precedentemente tenuto una sessione di formazione professionale. Si sono inoltre svolti seminari, simulazioni e study visits presso organizzazioni mediatiche.

«L’obiettivo del percorso formativo – spiega Glauco Iermano, coordinatore dell’Area Minori Stranieri non accompagnati e vincitore del Child10 Award 2020 - è stato quello di aumentare il livello di conoscenza dei media e delle competenze digitali di giovani in condizione di disagio. Con il Blog intendiamo promuovere le competenze che hanno acquisito e dar loro la possibilità di esprimere le loro passioni, il loro punto di vista, migliorare il loro pensiero critico e, al tempo stesso, favorire la loro integrazione».

“UnitedRoots” sarà presentato ad Atene, nell’ambito dell'incontro di partenariato del progetto Efivos, in programma da domani, 8 settembre, a venerdì 10.