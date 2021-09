Bando «Energie di comunità», tra i vincitori un progetto campano

La prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, Produzioni dal Basso, da il via alle quattro nuove campagne vincitrici del bando «Energie di Comunità», lanciato da ITASolidale - ente senza scopo di lucro fondato da ITAS mutua e Solidea onlus, ente no profit fondato dalla federazione trentina delle cooperative, per cofinanziare in crowdfunding idee innovative proposte dalle realtà del terzo settore per rispondere alla crisi innescata dal Covid.

Infatti, se i progetti raggiungeranno in crowdfunding il 50% del budget previsto, saranno cofinanziati da ITASolidale per il restante 50%, fino a un massimo di 5.000 euro ciascuno.

Tra i vincitori uno napoletano: «Sto sempre vicino a te - Uniti per Napoli», dell'associazione Obiettivo Napoli Onlus, il cui fine è dar sostegno a 70 famiglie in difficoltà economiche, offrendo loro beni di prima necessita ed articoli per la prima infanzia.

Gli altri progetti: