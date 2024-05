Favorire l'inclusione: Ercolano celebra la giornata internazionale del gioco

Favorire l’inclusione. È questo l’obiettivo della Giornata internazionale del Gioco in programma per giovedì 30 maggio alle 10 in piazza Carlo di Borbone, a Ercolano. Per l'occasione le cooperative che lavorano sul territorio di Ercolano saranno presenti in piazza per promuovere l'attività di gioco per i ragazzi.

«Attraverso il gioco vogliamo favorire l'inclusione - spiega il sindaco Ciro Buonajuto, vicepresidente nazionale di Anci - Questa giornata è un'occasione speciale dedicata al divertimento, alla creatività e all'importanza del gioco per tutte le età».

Questo il programma messo a punto dall’assessore allo Sporti, Aniello Iacomino: dalle 9.30 alle 12 le attività saranno curate da Sirio Società Cooperativa Sociale; Valinor Impresa Sociale; Cooperativa Gelso - Centro Polifunzionale per Disabili; Boetheia Onlus Medihospes - Attività Ludiche e di Animazione.

Dalle 16 alle 19 spazio a Pianeti Diversi - Attività di Arteterapia; Cooperativa Seme di Pace, Locanda di Emmaus “Global Service”; Giochi liberi "Ritorno al passato" e Ludobus di ORA Giochi in Bus.