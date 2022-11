Napoli, strumenti musicali in dono ai giovani: l'impegno della fondazione Cannavaro Ferrara

Inaugurata a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, una sala musica rivolta ai giovanissimi. Lo spazio, all'interno della chiesa Ave Gratia Plena, è stato arricchito dai nuovi strumenti musicali donati dalla Fondazione Cannavaro Ferrara.

La sala, ora intitolata a Gaetano Acampa, è stata inaugurata alla presenza dei rappresentanti della fondazione fondata da Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro Ferrara per contrastare le diverse forme di disagio infantile e giovanile della città e della provincia di Napoli. Lo spazio nella parrocchia di corso Sirena - conosciuta ai più quale chiesa di Sant'Anna - è stato precedentemente rimesso in sesto grazie all'impegno dei genitori che frequentano la comunità religiosa guidata da don Francesco Di Gaeta. É nato così "Je stò vicino a te", gruppo di mamme e papà che intendono creare opportunità per i propri figli e per gli altri giovanissimi del quartiere di Napoli Est intercettando bisogni ed esigenze. A spiegarlo è Ruggiero Picardi che ieri ha seguito con particolare emozione l'evento di inaugurazione dell'aula musica e studio durante il quale - alla presenza di Vincenzo Ferrara e Maria Mazza della Fondazione - hanno consegnato i nuovi strumenti musicali ai giovanissimi.





Diverse chitarre, le percussioni, i microfoni e i due computer saranno a disposizione di chi intende imparare a suonare o, più semplicemente, per chi vuole avvicinarsi al mondo della musica attraverso i laboratori pomeridiani. Una occasione particolare anche per chi già studia musica che potrà mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze in favore di chi, invece, approccia per la prima volta a uno strumento musicale. È proprio attraverso la solidarietà e il volontariato che si intendono creare momenti di intrattenimento e di crescita in un quartiere di Napoli in cui non sempre ci sono adeguate opportunità per tutti.

Non è la prima volta che la Fondazione Cannavaro Ferrara interviene a sostegno della comunità parrocchiale di Barra. Anche nei mesi scorsi la realtà fondata dai campioni di calcio ha supportato le attività così da regalare momenti di felicità ai più piccoli.