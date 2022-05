Napoli, l'evento benefico con l'assessore Ferrante per realizzare il sogno di Vincenzo

Martedì 10 maggio, alle ore 10, presso la piscina Scandone l’assessora allo sport Emanuela Ferrante interverrà all’evento benefico organizzato dall’prganizzazione di volontariato “Lo sportello dei sogni” nata allo scopo di promuovere la realizzazione del “desiderio del cuore” per pazienti affetti da patologie oncologiche.

Domani sarà realizzato il sogno del piccolo Vincenzo, tre anni, giovanissimo paziente in cura con l’equipe del dr. Abate presso l’ospedale Santobono, che desidera da tempo, essendo già un provetto nuotatore, di potersi immergere in una grande piscina. Per realizzare il desiderio del piccolo Vincenzo di nuotare nella vasca della Scandone, ci saranno anche i nuotatori della società Delfino Flegrea, che scenderanno in acqua insieme a lui con i costumi di Aladin e del Genio della Lampada, personaggi preferiti del bimbo.