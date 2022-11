Napoli, Fiab torna con l'evento #scelgolabici per la salute e la pace

Il potenziale della bicicletta a servizio delle grandi sfide: la crisi energetica, innescata dalla guerra, e quella epocale della crisi climatica. Torna con lo slogan #scelgolabici il tesseramento Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. A Napoli Fiab Napoli Cicloverdi ha scelto anche il tema della salute e quest'anno propone un evento di solidarietà: la donazione del sangue con appuntamento sabato 12 novembre, al Centro Trasfusionale dell'Ospedale Cardarelli, a partire dalle 9. I ciclisti poi saranno pronti a promuovere il tesseramento, dalle ore 10,00 alle 18,00, in piazza Dante presso il bar «Il tempo del vino e delle Rose». A tutti coloro che si iscriveranno nella giornata del 12 novembre sono riservate tante promozioni e simpatici gadget.

Perché tesserarsi?Associarsi a Fiab non vuol dire semplicemente credere che la bicicletta funziona in tanti ambiti, ma è un gesto concreto e responsabile per sostenere la Federazione che sta «dalla parte di chi pedala ogni giorno e tutela gli interessi di chi si muove sulle due ruote», dice la presidente Teresa Dandolo.

Inoltre, per i soci ci sono altri vantaggi tra cui:

- l ‘assicurazione RC per danni a terzi provocati in bicicletta valida in tutta Europa

- la rivista bimestrale BC. L’unica in Italia che tratta di ciclismo urbano e di cicloescursionismo.

-iniziative riservate ai soci in tutta Italia, sconti, agevolazioni e servizi per es.