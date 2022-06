Walk of life, la corsa solidale per la ricerca Telethon a piazza Plebiscito il 5 giugno

Tutto pronto per la Walk of Life, l’evento di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare organizzato da Fondazione Telethon, giunta alla IX edizione. Tutti i partecipanti si incontreranno per lanciare un forte messaggio di speranza, per raccogliere fondi per l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli e per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

APPROFONDIMENTI IL PREMIO Giovani geni, il liceo Segré di Mugnano vince il premio... L'INIZIATIVA Maggio dei Monumenti, Napoli celebra Maradona con il teatro di strada L'APPUNTAMENTO Sorrento, sabato riapre parzialmente il Museo Correale

Domenica 5 giugno la manifestazione inizierà alle 8:00, quando tutti i partecipanti si riuniranno in piazza del Plebiscito, per partire alle 8:30 seguendo il percorso scelto. L’evento comprenderà infatti una corsa competitiva di 10 km (Caracciolo Gold Run) e una passeggiata non competitiva di 3 km (Walk of Life). Dopo i due anni di blocco forzato per la pandemia da Covid-19, la Walk of Life 2022 sarà l’occasione per unire nuovamente Napoli all’insegna dello sport ma anche per passare una giornata di festa insieme, dimostrando ancora una volta il grande sostegno della città alla ricerca scientifica.

Nel 2020 e 2021, infatti, la manifestazione è stata organizzata in versione online sulla piattaforma di Rete del Dono, un evento nazionale che ha raggiunto risultati importanti di raccolta fondi. I fondi raccolti andranno a sostenere l’Istituto Telethon di Pozzuoli e la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon, che dal 1990 ad oggi ha investito nella ricerca scientifica 592,5 milioni di euro, con 2.720 progetti e 1.630 ricercatori finanziati, e più di 580 malattie studiate.