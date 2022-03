Napoli, la Fondazione Quartieri Spagnoli onlus accoglie i bimbi ucraini

La Direzione e tutta la comunità della scuola Dalla Parte Dei Bambini hanno deciso di tendere la mano alle bambine e ai bambini ucraini che stanno vivendo un momento drammatico, mettendo a disposizione energie, competenze, e determinazione nell'accogliere alcuni bambini che dalla settimana scorsa lentamente e con un flusso continuo stanno arrivando in Italia e poi a Napoli.

Si tratta di bambine e bambini che non hanno perso solo il luogo in cui vivevano, la casa, la scuola, ma anche familiari, genitori, amici e che in questo momento hanno bisogno di relazioni positive. Dalla Parte Dei Bambini sta accogliendo negli spazi di Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli onlus questi bambini, alcuni sono già nelle classi, e continuerà a farlo per restituire qualche istante di infanzia con i loro pari.

Questa esperienza contribuirà alla crescita della comunità non solo per quanto riguarda l'ambito solidale ma anche per tutto ciò che emergerà nel confronto culturale e emotivo.

La Direzione della scuola in queste ore è in stretto contatto con il consolato, la prefettura, il ComunediNapoli e l'USR al fine di rendere sereno l'inserimento nelle nostre classi.