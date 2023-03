Napoli, istituto Tasso-San Gaetano: la riflessione in memoria di Francesco Della Corte

Giovedì 16 marzo 2023 alle ore 10:00 si terrà presso il Plesso Madonna delle Grazie dell'Istituto Comprensivo Statale 43° Tasso-San Gaetano in via Madonna delle Grazie 7 a Napoli, una riflessione in memoria di Francesco Della Corte, vittima innocente di reato.

Partecipano, tra gli altri, Annamaria, moglie di Francesco e i figli Giuseppe e Marta, Enrico Tedesco, segretario generale della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, Bruno Vallefuoco del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, il dottor Antonio Di Marco in rappresentanza del Presidente della Corte d'Appello di Napoli f.f. dott. Eugenio Forgillo, Umberto De Gregorio, presidente di EAV, Nicola Nardella, presidente dell'VIII Municipalità di Napoli.