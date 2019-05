Napoli, i bimbi della Sanità in visita dai carabinieri scoprono la Madonna di Fatima

Mercoledì 29 Maggio 2019, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 19:52

Venti piccoli alunni della Scuola Papa Giovanni XXIII che fanno parte del progetto "Io sono nato alla Stella - Il quartiere visto dagli occhi dei bambini", hanno visitato l'ex convento di Santa Maria della Stella, nel rione Sanità. Parte del convento - che un tempo appartenne ai padri minimi - è oggi una caserma dei carabinieri. I bambini sono stati accolti dal comandante Antonio Di Francia che ha raccontato loro come una fiaba la storia del convento e dei frati medici all'occorrenza, nonché dell'impegno e della funzione odierna dei Carabinieri.Il progetto "Io sono nato alla Stella" ha come scopo la conoscenza del quartiere dove i bimbi sono nati attraverso le visite ai palazzi nobiliari, le chiese monumentali, le varie catacombe, gli ipogei, il cimitero delle Fontanelle. I piccoli incontrano istituzioni, associazioni, i giovani imprenditori, osservano le cose che funzionano e che non funzionano nel loro quartiere e alla fine del percorso sarà pubblicato in un libro di loro fotografie con le loro testimonianze e quelle dei direttori Pina Conte, Enzo Imperatore e del fotoreporter Sergio Siano, ideatore del progetto.Oggi per i bambini una doppia sorpresa: hanno conosciuto i bellissimi affreschi ancora visibili nel convento, sono saliti sul campanile e hanno visto dall'alto i palazzi e le tante cupole del quartiere Sanità. Dopodicheé nella meravigliosa chiesa di Santa Maria della Stella si sono ritrovati davanti alla Madonna di Fatima, arrivata ieri sera per restare in esposizione fino a venerdì.