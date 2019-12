Rendere il Natale solidale anche in un centro commerciale, umanizzare il commercio per dare un segnale di pubblica utilità chiaro e concreto. Come ? Sfruttando la tradizione napoletana del caffè sospeso, cioè lasciando pagato alla cassa un prodotto che potrà essere regalato ai più bisognosi. Quindi dal caffè è stato un attimo passare al giocattolo, visto che ormai siamo in pieno clima natalizio e quindi di regali. L'idea davvero originale è degli Ipercoop ubicati in località Afragola/Acerra e a Quarto, rispettivamente nei centri commerciali Le Porte di Napoli e Quarto Nuovo.

Qui i giocattoli sospesi acquistati dai clienti saranno lasciati alle casse per poi essere tutti consegnati alla Chiesa, che poi li "girerà" ai bambini poveri. Per concretizzare l'iniziativa, "benedetta" dal cardinale Crescenzio Sepe, è giunto oggi nell'Ipercoop ubicato nel territorio di Afragola ma praticamente accanto agli abitati di Acerra e Casalnuovo, padre don Massimo Vellutino, decano dell'undicesimo decanato. Il primo giocattolo sospeso preso dall'ipermercato è stato appena consegnato nelle sue mani dall'assessore del comune di Afragola , Affinito. "Il cardinale Sepe mi ha inviato qui e io ne sono ben contento - ha dichiarato don Massimo - finalmente potremo distribuire ai bambini tanti giocattoli nuovi visto che quelli usati che giungono alle nostre parrocchie spesso sono rotti e dobbiamo fare i salti mortali per aggiustarli. L'altro dato molto positivo è che con un'iniziativa del genere anche un centro commerciale puà essere reso un luogo di solidarietà umana".

"Questo progetto - aggiunge Fabrizio De Rosa, direttore commerciale degli Ipercoop di Afragola e Quarto e dei supermercati Coop di Torre Annunziata e Castellammare - nasce dall'esigenza di fare qualcosa per il territorio facendolo interagire in maniera positiva e costruttiva con le attività commerciali". Presente all'inagurazione del "giocattolo sospeso", iniziativa che sarà valida fino al 20 dicembre, anche Gianfranco Wurzburger, esponente dell'associazione Gioventù Cattolica di Napoli. "Con i giocattoli sospesi acquistati dai clienti in segno di solidarietà negli Ipercoop - annuncia - faremo un'importante inziativa al teatro Trianon di Napoli, nel giorno dell'Epifania". "Questo nostro è commercio solidale e consapevole fatto da strutture che hanno senso di responsabilità e rispetto della legge - conclude il direttore dell'Ipercoop di Afragola, Carmine D'Agostino - bisogna fare in modo che i consumatori capiscano questo e si rendano partecipi di un sistema più umano e responsabile". Proprio di recente gli ipermercati e i supermercati coop del Napoletano sono stati salvati da una società campana che ne ha rilevato anche il marchio. L'azienda ha sosttoscritto con i lavoratori un accordo sindacale con cui sono stati tutelati i posti, i salari e i diritti. Prossime aperture di due store: a Vico Equense e a Marcianise.

