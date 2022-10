Presso la libreria IoCiSto di Napoli oggi è in corso una bellissima iniziativa culturale che si offre di insegnare la lingua italiana, attraverso il gioco, la lettura e il dialogo, ai bambini ucraini.

L'evento si propone di sostenere i più piccoli e integrarli nella comunità in un periodo tanto difficile. Chiunque voglia partecipare potrà recarsi in via Domenico Cimarosa 20, piazzetta Aldo Masullo e dare il suo contributo.