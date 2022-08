Luchè e la fondazione Cannavaro Ferrara insieme per i bambini napoletani

Quasi 10 anni fa Luchè cantava «Sai, la città da cui vengo, Napoli, è una città difficile, io la amo, è la città che mi ha cresciuto». Napoli infatti ha la capacità di entrarti dentro, di sconvolgerti, di farti sentire a casa: per chi viene, per chi resta e per chi alla fine poi ci torna. Napoli è un luogo capace di sprigionare un amore senza confini e Luchè nella sua “città difficile” ha deciso di rimanerci, con la sua musica, con le sue parole e anche appoggiando cause a lui care, questa volta insieme a Ciro Ferrara e i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, simboli del calcio napoletano e nazionale.

APPROFONDIMENTI BELGIO Marcinelle, Mattarella: «Onore alla memoria dei 262 minatori... NOI A Sorrento melodie napoletane per raccogliere fondi a favore...

A partire da mercoledì 10 agosto fino a fine anno Luchè devolverà la sua parte dei proventi ricavati dagli streaming dell’ultimo brano “La notte di San Lorenzo”, che contiene “‘Je sto vicino a te” capolavoro di Pino Daniele, alla fondazione Cannavaro Ferrara per il progetto “Je sto vicino a te: Uniti per Napoli”, in favore degli oratori ospitanti i bambini a rischio di marginalizzazione nella città di Napoli.