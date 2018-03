Napoli, magiare una pizza e aiutare i malati di Alzheimer

Giovedì 8 Marzo 2018, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 17:28

Nel 2030 la stima parla di oltre 60 milioni di persone ammalate. Una patologia insidiosa e cattiva, che cancella a poco a poco pezzi di vita, le persone più care lasciandoti vivere in un indegno stato di oblio.​Una sola parola Alzheimer e tra le tanti iniziative organizzate per reperire fondi e cercare nuove cure o prestare assistenza alle famiglie si inserisce quella promossa da Amnesia (associazione di promozione sociale fondata il 12 agosto 2010 per difendere i diritti degli anziani affetti da demenza, in particolare quelli con malattia di Alzheimer) insieme all'istituto nazionale della Pizza e l'associazione Regina Margherita.​Niente di più semplice che mangiare una pizza, ogni primo giovedì del mese, nelle pizzerie aderenti, e cosi una percentuale dell'incasso andrà ad Amnesia per sostenere le attività psicosociali rivolte ai tanti anziani affetti da demenza. Inoltre nello stesso giorno le pizzerie esporranno una teca per le offerte libere. Amnesia porta avanti attività di assistenza, riabilitative e informativa nella sede di Villaricca, in un bene confiscato alla criminalità organizzata e che da anni è un esempio di restituzione sociale.​Tutte le informazioni sull'iniziativa saranno illustrate lunedì 12 marzo ore 11, nella pizzeria napoletana Cacialli (via San Giovanni a Carbonara 92).