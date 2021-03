Napoli, a Materdei si festeggiano le donne con una giornata di prevenzione e screening

In occasione della giornata internazionale della Donna, sabato 6 dalle 9 alle 14 in piazza Scipione Ammirato, nel popolare quartiere Materdei di Napoli, l’associazione di promozione sociale “Le Viole di Partenope” e la Fondazione Bartolo Longo hanno organizzato una giornata di prevenzione per le malattie vascolari degli arti inferiori, piede diabetico e arteriopatie. Inoltre ci sarà la possibilità di effettuare screening covid antigenici rapidi.

L’idea di unire due realtà complementari nasce dall’esigenza di dare una risposta concreta a tutte quelle donne che nel periodo di emergenza hanno incassato il duro colpo della mancanza di mobilità, con dure conseguenze per l’apparato vascolare degli arti inferiori.



“La nostra associazione è una giovane realtà napoletana – dichiara Maria Pia Viola presidente delle Viole di Partenope – che ha come scopo principale la tutela della salute psicofisica ed il benessere delle donne. Questa importante giornata di prevenzione è l’inizio di un percorso che la nostra organizzazione intende svolgere su tutto il territorio del centro storico napoletano insieme alla Fondazione Bartolo Longo di Pompei”.



“Letto, tavolo, divano: sono state queste le tappe del percorso quotidiano che gran parte delle persone ha effettuato durante il lockdown causa Covid - spiega Sergio Amitrano, angiologo, chirurgo vascolare e presidente della Fondazione Bartolo Longo III Millennio - Consci delle problematiche che l’eccessiva sedentarietà comporta abbiamo deciso di effettuare una giornata di visite vascolari gratuite per le donne napoletane".



