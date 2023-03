Napoli, al museo di Capodimonte i risultati del progetto sulle attività per ragazzi con disabilità cognitiva

Giovedì 2 marzo alle ore 10,00, presso la sala Burri del Museo e Real Bosco di Capodimonte, saranno presentati i risultati della VI edizione di “Un Bosco Reale per Tutti”.

Un programma di iniziative che ha lo scopo di offrire a ragazzi con disturbo dello spettro autistico e disabilità cognitiva, dell’area metropolitana di Napoli, opportunità sociali inclusive attraverso la realizzazione di attività ludico-motorie-educative, visite museali e momenti di sollievo per le famiglie.

Il progetto è ideato e realizzato dalla Cooperativa Sociale il Tulipano, attraverso Tulipano Art Friendly, in collaborazione con l’ufficio di didattica del Museo e Real Bosco di Capodimonte e finanziato con il contributo economico della Fondazione Banco Napoli.

«I luoghi della cultura – dichiara Giovanni Minucci di Tulipano Art Friendly - risultano essere, se strutturati e con il coinvolgimento di personale formato, un’opportunità unica di apprendimento, socializzazione e inclusione per famiglie, scuole e associazioni di persone con autismo e disabilità cognitiva, unitamente ai loro amici e familiari».

«La visita al Real Bosco di Capodimonte diviene, in modo spontaneo, occasione di inclusione e di accoglienza per tutti, nessuno escluso, e da aprile saremo pronti a dare il via alla settima edizione del progetto Un Bosco Reale per Tutti – ha precisato Minucci - che ha rappresentato, inoltre, anche un’opportunità di tirocinio e inserimento lavorativo di un giovane adulto, che da utente\partecipante oggi è impegnato come educatore nella compagine del Tulipano».

Nel corso del seminario verranno illustrate le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti dal 2017 al 2022.

“Un Bosco per Tutti” è un progetto oggi riconosciuto come buona prassi, validato dal lavoro di ricerca e dalle pubblicazioni scientifiche del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università Parthenope di Napoli e del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università Federico II di Napoli. Un modello di fruizione dei luoghi della cultura e di inclusione dove i concetti di benessere, bellezza e persona trovano la loro sintesi in azioni concrete “Per e Con i ragazzi” e le loro famiglie.