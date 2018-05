Napoli, tumori del seno: parrucche gratis per le donne in chemioterapia

Venerdì 25 Maggio 2018, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Una buona idea in testa, con il sorriso sulle labbra". Si può sintetizzare così il progetto Smack che dona parrucche gratuite a donne in chemioterapia per tumore del seno, con basso reddito. L’iniziativa è dell’Underforty Woman Breast Care Onlus, l’associazione che ha come direttore scientifico il chirurgo oncologo Massimiliano D'Aiuto. Smack (acronimo di Still Marvellous After Cancer Knock ossia Ancora meravigliose dopo la ‘scossa’ che ti ha dato il cancro), consente a donne in trattamento per cancro della mammella che non possono permetterselo, di ricevere una parrucca. E c’è altro: è partita in tutta la Campania una vera e propria raccolta di capelli veri che ciascuna donna può tagliare in casa o aiutata dal proprio parrucchiere. Caratteristiche dei capelli o ciocche: lunghezza 35 cm, asciutti, tinti purché di un unico colore.Queste ed atre raccomandazioni sono presenti nel sito web Underforty e sono state illustrate nel corso della conferenza di presentazione nella sede del Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania dallo stesso D’Aiuto, con la presidente della onlus Maria Conte e la dottoressa Emanuela Esposito. Ad accogliere i professionisti e le tante donne presenti all’incontro, la giornalista Laura Viggiano, componente del direttivo del sindacato, con delega alle Pari Opportunità. "Una donna su otto - spiega il dottor Massimiliano D’Aiuto - contrae la malattia. E sei donne su dieci si trovano a doversi sottoporre a chemioterapia per ridurre il rischio di ammalarsi nuovamente. La terapia agisce sulle ghiandole, anche quelle pilifere, ed ecco che insorge l’alopecia permanente che è altamente impattante in un percorso di cura già di per sé mai semplice".Ed ora le donne che si sottopongono a terapia possono sentirsi con questo progetto ancora meravigliose. Chi vuole può partecipare in prima persona donando capelli o parrucche che andranno rigenerate e donate. "Le parrucche sono costose, si parla di centinaia di euro, ecco perché abbiamo pensato a questo progetto - afferma la dottoressa Esposito -. I capelli raccolti vanno a Parrucche Ts di Napoli in via Cavallerizza che per ogni 800 grammi di capelli ci dona una parrucca. Un baratto in cui non circolano soldi ma si tratta di un gesto di cuore. L’Underforty quindi con questa iniziativa donerà gratuitamente alle donne con basso reddito, che ne fanno richiesta al proprio medico di base, tenendo presente la certificazione Isee, una parrucca inorganica". Tante le volontarie coinvolte, le pazienti, le familiari e amiche ma anche associazioni come l’Apeo che si occupa di estetica oncologica. Una rete in rosa per sensibilizzare e supportare la donna nel difficile cammino della malattia e della terapia. Come ha sottolineato la giovane Simona, che sta affrontando l’ultimo ciclo di chemioterapia per un tumore mammario. Per donare i capelli, richiedere una parrucca ed essere informati sulle attività dell’Underforty c’è il sito www.underforty.it dove si possono scaricare opuscoli sulla prevenzione, le attività della onlus, gli accertamenti e le terapie.