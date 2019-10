Al San Paolo la Partita del futuro nel centenario della morte del Beato Giuseppe Toniolo

Sabato 5 Ottobre 2019, 16:33

Lunedì 7 ottobre, alle 10,30, presso la Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio, in via Capodimonte, si terrà la conferenza stampa di presentazione della “#Partita del futuro”, organizzata dall’Associazione onlus Centro di Cultura e Studi G. Toniolo di Torino e in collaborazione con Regione Campania, Comune di Napoli, Aidp, Ucid, Confcooperative, Università campane, Ufficio Scolastico Regionale, Festival Dsc, Curia Diocesana e Bcc per celebrare il centenario della morte del Beato Giuseppe Toniolo. Evento che avrà luogo il 16 ottobre presso lo stadio San Paolo con la presentazione di progetti “per i giovani e con i giovani”, nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro per le istituzioni scolastiche, e lavori di ricerca, start up e buone pratiche da parte delle Università.I lavori migliori, sulla base delle decisioni assunte in seno al Comitato Scientifico, presieduto dal prof. Antonino Zichichi, saranno votati daglistudenti delle scuole che parteciperanno.«Anche la Cisl Campania, unitamente alla Cisl Scuola Campania, è tra i sostenitori dell’iniziativa - afferma la segretaria generale Doriana Buonavita - Abbiamo deciso di sostenerla perché siamo convinti che possa fornire stimoli e nuove idee alle generazioni che rappresentano il nostro futuro I giovani hanno bisogno di esempi positivi e la mole e la qualità di progetti presentati sono la dimostrazione che la strada che la Cisl ha intrapreso da tempo, di innovazione ed ampliamento alla partecipazione sociale, alla costruzione di risposte ai nuovi lavori e al rapporto virtuoso tra scuola e lavoro, sia quella giusta».Per Rosanna Colonna, segretaria generale della Cisl scuola regionale «l’iniziativa offre la possibilità alle scuole campane di confrontarsi riguardo le esperienze da loro svolte in questi anni nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, scegliendo di portare in campo le migliori attuate sul nostro territorio facendone un punto di forza nelle competenze maturate dai ragazzi nel corso dei loro studi».