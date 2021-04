Napoli, pastiere e casatielli solidali: 200 distribuiti alle famiglie povere

NAPOLI - Duecento tra casatielli e pastiere verranno distribuite domani alle 12, presso il ‘Binario della Solidarietà’ (Caritas Diocesana), in via Taddeo da Sessa, alle famiglie bisognose della città, ospiti abituali dell’associazione ‘Camminare insieme’ a cui vengono solitamente erogati i pasti caldi. L’iniziativa solidale è stata organizzata dall’associazione ‘Le vele’ (che rientra nella rete associativa Idea, composta da associazioni di volontariato e di promozione sociale), che nel pomeriggio, sempre di domani distribuirà i due tipici piatti della tradizione Pasquale napoletana a Scampia agli ospiti delle Suore delle Poverelle. ‘Le Vele-ristoro sociale Scampia’ nasce con l'intento di creare comunità trasversali attraverso eventi enogastronomici di promozione e valorizzazione del territorio con azioni di contrasto alla povertà economica, relazionale e sociale. L’associazione ha anche realizzato un ristorante sociale a Scampia per ospitare e offrire pasti a persone svantaggiate, ma al tempo stesso avendo cura della loro dignità.