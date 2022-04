Napoli, Commissione al lavoro per rendere città accessibile a persone disabili

La Commissione politiche sociali, presieduta da Massimo Cilenti, continua a lavorare sull'obiettivo di rendere veramente accogliente Napoli per le persone con disabilità. È quanto si afferma in una nota nella quale è anche scritto: «Oggi la Commissione ha incontrato nuovamente i rappresentanti dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che, con il suo presidente, Mario Mirabile, ha ribadito la piena disponibilità a collaborare con l'amministrazione affinché, nei progetti che si mettono in campo, e anche in fase di collaudo delle opere, siano considerati i bisogni delle persone con disabilità che vivono, lavorano e si spostano in città».

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO “Più”, l'associazione per i ragazzi disabili... L'INTERVENTO «Più», l'associazione in campo per ragazzi... LA RICERCA Campania in prima linea nella realizzazione di un vademecum Europeo...

Con gli assessori alle infrastrutture e mobilità Edoardo Cosenza e all'urbanistica Laura Lieto, la Commissione ha oggi puntato l'attenzione su mobilità e trasporti. Un annuncio «molto atteso è venuto dall'assessore Cosenza: domani riaprirà il sottopasso che collega la linea 2 e la linea 1 della metro, sotto piazza Cavour. Chiuso dall'inizio della pandemia, il sottopasso evita ben tre attraversamenti pedonali in superficie» ha precisato Mirabile.

È dalle cose del quotidiano, ha precisato Laura Lieto, che deve prendere spunto l'iniziativa inclusiva delle diversità per rendere accessibile lo spazio pubblico alle persone che hanno difficoltà. Un'altra notizia importante è venuta dall'assessore Cosenza: nel Pnrr, uno dei progetti riguarderà la riqualificazione dell'intera tratta ferroviaria della linea 2 della metro che potrà così garantire l'accessibilità a ciechi e ipovedenti secondo gli standard che sono già attivi nella nuova metropolitana.

Un grave ritardo va recuperato nella gestione della viabilità, ha detto il consigliere Gennaro Esposito (Manfredi sindaco): i cittadini devono essere sensibilizzati per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità. Sono tante le iniziative che si possono realizzare, ha detto Iris Savastano (Forza Italia), ad esempio, per permettere la fruizione dell'arte e della cultura ai turisti ipovedenti, dando attuazione a quanto previsto dalla bozza di protocollo di intesa che si sta predisponendo con l'assessore alle politiche sociali, Luca Trapanese.