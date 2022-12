Napoli, a Ponticelli l'iniziativa per sport gratuiti e nuove narrazioni insieme a giovani e scuole

Momenti di sport e un’occasione per raccontare le positive esperienze portate avanti da associazioni e scuole della zona orientale di Napoli. L’appuntamento “Scinn dalle Stelle” è per sabato 17 dicembre 2022 alle ore 10 presso il centro polifunzionale ‘Ciro Colonna’ di Ponticelli. È una tappa di Scinn - Sport Comunità Integrazione Nuove Narrazioni, progetto dell’associazione Nea Napoli Europa Africa sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e messo in campo nei quartieri della zona Est di Napoli insieme a diverse realtà associative, le scuole e il Comune di Napoli.

All’evento - aperto gratuitamente a giovani, famiglie e altre realtà del territorio - prenderanno parte gli assessori del comune di Napoli Emanuela Ferrante (sport e pari opportunità) e Maura Striano (istruzione e famiglia). L’iniziativa intende far conoscere quanto svolto in tanti mesi attraverso il progetto Scinn: dalle operazioni di rigenerazione urbana alle numerose attività sportive cui partecipano gratuitamente centinaia di giovanissimi della zona. La rete di associazioni, messe insieme dalla Nea, inoltre, lavora anche attraverso i laboratori di sana e corretta alimentazione, educazione allo sport e al benessere psico-fisico che coinvolgono le classi di diverse scuole e i percorsi di formazione destinati agli studenti degli istituti superiori. Intorno a questi si sono svolte giornate di workshop, iniziative di impegno collettivo e sono stati promossi altri interventi per coinvolgere giovani e famiglie.

Sabato 17 dicembre sarà possibile assistere e prendere parte alle attività sportive ospitate nella palestra e negli altri spazi appena rigenerati del centro polifunzionale Ciro Colonna in via Curzio Malaparte a Ponticelli. Qui si ritroveranno anche altre realtà di Napoli Est tra cui gli istituti comprensivi con delegazioni di docenti e studenti che portano performance e manufatti. Previsti anche gli stand dei partner di Scinn e quelli di altre realtà come “Est educazione sogno territorio” che mette in mostra i lavori di serigrafica e altri bellissimi pezzi di artigianato realizzati dai giovanissimi del quartiere con la possibilità di acquistarli. La mattinata vedrà protagonisti alcuni testimonial sportivi del territorio e sarà accompagnata dall’aperitivo preparato da CuciNapoliEst, progetto dell’associazione Ascender che porterà alla nascita di una cooperativa tutta al femminile.